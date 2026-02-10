高知県議会議員・高知市選挙区の補欠選挙で初当選した新人2人に、2月10日、高知県選挙管理委員会から当選証書が付与されました。前の議員の任期途中の辞職にともない、2月8日に投開票がおこなわれた高知県議会・高知市選挙区の補欠選挙は、自民党の新人で前の高知市議会議員の浜口卓也氏（45歳）と、無所属の新人で合同会社代表社員の水野雪絵氏（57歳）がそれぞれ初当選を果たしました。10日、高知県庁で当選者を正式に決める選挙