１０日、２０２６年ＡＰＥＣ第１回高官会合の会場外観。（広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州2月10日】中国広東省広州市で10日、2026年アジア太平洋経済協力会議（APEC）第1回高官会合の開幕式が行われた。