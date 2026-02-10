「広島春季キャンプ紅白戦白組２−０紅組」（１０日、日南）今キャンプ初の紅白戦が行われ、２軍から合流した遠藤淳志投手と斉藤優汰投手が、ともに１回無失点と好投した。２人とも１１日からの１軍昇格が決まった。新井監督が練習後、「斉藤優汰と遠藤は、あしたから１軍に合流させます」と話した。遠藤は白組の４番手で五回から登板。二俣を中飛に打ち取ると、名原を遊直。秋山は一ゴロに仕留めた。直球の最速は１４７