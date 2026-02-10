歌手で俳優の山下智久が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。【全身ショット】かっこよすぎ…クラシカル＆カジュアルで魅了した山下智久山下は、バージンウールのコートにカウルネックのスウェットシャツとコットンシャツ、デニムパンツを合わせた、上質なカジュアルスタイルで来場。足元には「ディオール アーチャー」を合わせ、遊び心のあるエレガンスを体現した。