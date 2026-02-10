競泳男子の瀬戸大也（TEAMDAIYA）が10日、飛び込みの元選手の馬淵優佳さんと離婚したとインスタグラムで発表した。2017年5月に結婚していた。瀬戸は400メートル個人メドレーで銅メダルを獲得した16年リオデジャネイロ大会から3大会連続で五輪に出場。20年には不倫問題で日本水連から活動停止処分を受けた。元世界選手権代表の馬淵さんは結婚を機に一時引退。2児の出産を経て復帰したが、24年パリ五輪代表入りを果たせず、同