シャープ亀山工場の第2工場＝三重県亀山市シャープは10日、中小型液晶パネルを生産する亀山工場（三重県亀山市）の第2工場を巡り、親会社である台湾の鴻海精密工業への売却が不成立になったと公表した。第2工場は、2026年8月をめどに生産を停止する予定で、従業員の希望退職を募ると明らかにした。対象は約1170人。構造改革費用として、希望退職に伴う退職金など計149億円を見込む。このうち129億円を26年3月期に特別損失とし