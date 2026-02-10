JR宇都宮線で架線が断線し、長時間運転を見合わせたトラブルについて、JR東日本は「人為的ミス」だったと謝罪しました。JR宇都宮線で架線が断線し、8日夜から長時間運転を見合わせたトラブルで、断線した架線は著しく摩耗が進み、直径は4.1mmで、交換すべき基準値の8.7mmを大幅に下回っていたことが新たにわかりました。直近の検査では見過ごされ、JR東日本は「人為的なミス」としています。また、JR東日本の喜勢社長は10日に行わ