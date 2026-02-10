県は、2月10日現在の今シーズンの雪による被害状況を発表しました。県内全体での死者は23人、負傷者は219人に上っています。死者の人数は直近の10年で最も多い人数となっています。亡くなった人の原因別としては、雪かきをしている際などでの疾患発症が9人、雪下ろしなどの除雪作業中の事故が8人などとなっています。上越市三和区では雪の重みで住宅が倒壊し、がれきの中から発見された住人の男性（68）が死亡。また柏崎市与