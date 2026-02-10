おもちゃ屋に来る人たちには、それぞれいろんな想いがあるようです。漫画家・淘田きょむさんの作品『量販トイスクラップー売る人と買う人の話ー』は、家電量販店のおもちゃ売り場に勤める主人公の物語です。【漫画】『ニート、姪っ子のために外に出る』（全編を読む）「第29話 しのちゃんのプリンセスヘアメーカーと俺」から始まる一連のエピソードでは、おもちゃを買う人の心境が描かれています。同作は『ニート、姪っ子のために