北京市内で2月9日、2026年の春節（旧正月、2026年は2月17日）期間中に公開される映画のリストが発表されました。一部作品については制作関係者が見どころを紹介しました。春節期間に上映される映画のカテゴリーと題材はさまざまで、喜劇、アクション、アニメ、SFなどのジャンルを網羅しています。チャン・イーモウ（張芸謀）監督による「驚蟄無声」は、重要情報の流出事件を受けて国家安全チームが行動し、捜査が深まるにつれて「