言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、地理、食文化、そして日常の様子を表す言葉をバランスよくミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。パッとひらめくと、脳がスッキリしますよ！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。おお□□□□べやきおお□□ぎあ□□ヒント：海苔を巻いて焼いたお餅を何と呼ぶ？答えを見る↓↓↓