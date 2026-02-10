バンダイナムコエクスペリエンスは、ガンシューティングゲーム『ドラえもん いっしょにドッカン空気砲！』の稼働を2月下旬頃より全国のゲームセンターで開始すると発表した。 関連：【画像あり】実際に空気砲を持って遊べる！ゲームのスクリーンショット 『ドラえもん いっしょにドッカン空気砲！』は、秘密道具である空気砲型コントローラーを使ってドロボーメカ