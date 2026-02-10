Image: Bcomp スゴいのは見た目だけじゃないよ。食品業界×ゲームとか、観光地×マンガとか、私たちは結構な頻度で“異業種コラボ”なんて言葉を聞きますよね。乗りものの世界でも、それが起こることがあります。スイスのテック素材企業Bcompと、インドのEVメーカーAther Energyのタッグにより、亜麻の複合繊維素材を使った軽量ボディを持つEVスクーター「Redux」が誕生しました。結構攻め