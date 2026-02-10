3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から2027年3月30日（火）まで、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”をテーマに、特別な体験にあふれる1年を届ける予定。そして今回期間限定のフードとグッズの最新情報が公開され、3月3日（火）から「ユニバーサル・マーケット」などで、人気商品の数々をパロディーした食べ歩きフードが販売されることが明らかになった。【写真】USJ25