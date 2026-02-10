８日に投開票が行われた衆議院議員選挙の当選者にきょう当選証書が付与されました。 【写真を見る】衆議院選挙当選者に当選証書付与山形1区で当選の遠藤寛明さんが意気込み語る（山形） 山形１区で当選した遠藤寛明さんは、初めての国政の舞台を前に決意を新たにしていました。 今回の衆議院議員選挙では、県１区から遠藤寛明さん、県２区は鈴木憲和さん、県３区から加藤鮎子さんが当選し、各選挙区で自民党の候補者が圧勝