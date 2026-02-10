◆ソフトバンク春季キャンプ（10日、宮崎）ソフトバンクの周東佑京外野手（30）が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への思いを語った。14日からは日本代表「侍ジャパン」の合宿に合流する。2023年の前回大会は代走が主で「前回経験者と言っても…。だから2回目とかは特になく、フレッシュな気持ちで入れればいい」と冷静に大会に向き合った。今回の代表では外野手登録は5人。その中で中堅が本職なのは周東だけ