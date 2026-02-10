2015年12月、静岡県長泉町で高齢の夫婦が拘束され、現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、新たに大阪市に住む21歳の男が逮捕されました。この事件の逮捕者は6人目です。 2026年2月10日に強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、大阪市淀川区に住む無職の男（21）です。 警察によりますと、男はすでに逮捕されている5人と共謀し、2025年12月22日深夜、長泉町にある会社兼住宅に押し入って夫婦の手をテープで縛り、