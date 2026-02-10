ミラノ・コルティナオリンピックで金メダルに輝いた、岐阜市出身の村瀬心椛選手（21）。8年前のインタビューに語っていた「夢」を実現です。 【写真を見る】当時13歳の村瀬心椛選手｢まだできる、自分はすごくない｣ 8年越しに掴んだ“逆転金メダル” 地元岐阜では幼なじみが涙【ミラノ・コルティナオリンピック】 （スノーボード 女子ビッグエア 村瀬心椛選手 当時13歳）「まだできる、まだできる、まだ（自分