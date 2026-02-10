ミラノ・コルティナオリンピックで日本時間10日、スノーボード女子ビッグエアで日本時間10日、岐阜市出身の村瀬心椛選手が金メダルを獲得しました。最後の3本目での大逆転に、地元では大きな歓声が上がりました。村瀬選手の金メダル獲得をうけ、地元・岐阜市の名鉄岐阜駅前では10日朝、号外が配られました。 岐阜県民：「誇らしいです。これからもどんどん頑張ってもらいたい」「前回銅メダルでしたね。