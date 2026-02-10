衆院選で自民党が大勝し、政権の安定が改めて意識されるなか、「不動産価格は上がるのか、下がるのか」「住宅ローン金利はどうなるのか」といった疑問を抱く人も多いだろう。そこで今回は、不動産売却プラットフォームを展開する株式会社すむたすの代表取締役 角高広氏に、自民党大勝が不動産市場に与える影響について話を聞いた。○不動産価格は「二極化」がより鮮明に角氏はまず、政権安定が市場に与える心理的影響を指摘する。