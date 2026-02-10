現代の日本において「いつまでも美しくありたい」と願うのはもはや女性だけではありません。近年は、40代・50代以上を中心とした「おじさん」世代の間でも美容ブームが急速に拡大しています。流行り病の影響でオンライン会議が主流になりましたね。会議中の画面に映る自身の姿を見る機会が増えたことで、おじさんたちも肌荒れや老けこみ、毛髪の減り具合などが気になるようになったのだとか。中高年男性の美容習慣が一般化され、竹