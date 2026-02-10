お口プラスは2026年2月9日、「親知らずの抜歯経験と、抜歯を決意した理由・抜歯後の痛みや腫れ」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2025年9月17日、20歳以上の男女200人を対象にインターネット形式で実施された。「親知らずの抜歯経験と、抜歯を決意した理由・抜歯後の痛みや腫れ」に関するアンケート調査親知らずを抜いたことが「ある」と回答した人は122人、「ない」と回答した人が78人で、親知らずの抜歯経験者が