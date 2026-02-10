吉田カバンが、創業90周年を記念した限定アイテムの第12弾アイテム「BALLON × PORTER AROMA ORNAMENT & INCENSE SET」を発表。2月11日(水)より発売する。「BALLON × PORTER AROMA ORNAMENT & INCENSE SET」3万3,000円○ポーターくんがアロマに──造形美で魅せる90周年記念オーナメント今回、コラボレーションしたBALLONは、「時空と都市を超えるプライベートサンクチュアリ」をコンセプトにするアロマデザインブランド