トランプ米大統領＝2日、ホワイトハウス/Bonnie Cash/Pool/SIPA（CNN）世界はドナルド・トランプ米大統領が主導する「（解体工事用の）破壊球のような政治」の時代にあり、数十年にわたり繁栄してきた国際秩序が前例のない緊張にさらされている。2026年版ミュンヘン安全保障報告書はそう指摘している。今月13日から15日にかけて開かれるミュンヘン安全保障会議を前に公表された年次報告書は、トランプ氏を既存のルールや制度に挑戦