邪道・大仁田厚は10日、頚椎損傷と診断された首の回復が順調であることを明かした。1月18日広島産業会館大会で、自身の得意技であるテーブル脳天くい打ちを失敗し、机から落下。首を負傷しあわや大ケガの危機だった。大仁田は「もうサポーターなしでも大丈夫です」と固定せずとも痛みが減ったことをアピール。「基礎が身を助けたと言われました。首を鍛えていたし、身に染みついた受け身が、とっさに出たと。あとはやっぱり、