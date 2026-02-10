シロカは2月10日、本体の軽さとパワフルな吸引力が特長の「2wayコードレススティッククリーナー かるピカ パワー」シリーズに、着脱式バッテリーでより長時間使用できる新モデル「かるピカ パワー PRO（SV-SP451）」を追加すると発表した。発売日は2026年3月6日。直販サイトのほか、一部通販限定で販売する。価格は24,980円。かるピカ パワー PRO（SV-SP451）「かるピカ パワー PRO」は、連続使用可能時間が通常モデルの1.6倍で、