東日本と能登、震災を経験した住民同士が絆を深めます。10日、石川県輪島市では宮城県から訪れた女性たちによる炊き出しが行われました。10日、石川県輪島市町野町を訪れたのは、宮城県女川町からやってきた5人の女性たち。女川町の女性：「片手でころころ手のひらで転がす。で、ポンって入れるんですよね」地元の人たちと一緒に作ったのは、女川町の郷土料理、サンマのすり身で作る通称・女川汁です。 地元の人は：「温かくて