女優の夏帆が１０日、東京・代官山で「ディオールバンブーパビリオン」オープニングイベントに出席した。ファッションブランド「ディオール」の新店イベント。同ブランドの洋服をまとって登場した夏帆は「着心地が良くて、エレガント。でも、リラックス感がある。シューズにリボンがあしらわれていて、動く度にチラチラとリボンが見えるのがとても愛らしくてすてきだなと思います」と笑顔を見せた。トークセッションでは