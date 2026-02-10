山陽オートのＧ?「創刊６０周年九州スポーツ杯第６０回スピード王決定戦」は１０日、４日目を開催し９〜１２Ｒで準決勝戦が行われた。長田稚也（２５＝飯筭）は準決１０Ｒで１着とし優出を決めた。「エンジンはずっといい。ヘッド周りの調整で、それまで求めても出てくれなかったトルクが出た。自信を持っていけた。意外にかかりも良かった。あのメンバーで勝てたのも自信になる。スタートも切れた」と会心の勝利に笑