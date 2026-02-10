左ふくらはぎの軽い肉離れのため、別メニューで調整中の西武・平良海馬投手（２６）が、早ければ１２日にもブルペン投球を再開することが１０日、分かった。西口文也監督（５３）はこの日、現状について「そんなに重く感じなくていいみたいよ。あさってぐらいにブルペンに入るって言っていたよ。本人的には全然大丈夫と。投げる分に関してはそこまで、みたいよ」と説明した。平良はＷＢＣ侍ジャパン日本代表に選出されているが