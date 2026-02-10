２月１０日の船橋競馬第４Ｒ「Ｃ３」（ダート１２００メートル、１２頭立て）で、山中悠希騎手（３１）＝千葉県騎手会＝が単勝３番人気のジャストキングダム（牡４歳、父ジャスタウェイ、船橋・山下貴之厩舎）に騎乗して１着となり、２０１２年４月３０日の初騎乗以来、３８４９戦目で地方競馬通算３００勝を達成した。主な勝ち鞍は２５年東京湾カップ・Ｓ２（ケンシレインボー）。山中悠希騎手「これからも、ひとつひとつ仕事