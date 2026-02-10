女優の新木優子が１０日、東京・代官山で「ディオールバンブーパビリオン」オープニングイベントに出席した。１２日にオープンするファッションブランド「ディオール」の新店イベント。竹で作られた新店を目にした新木は「代官山に本当にゴージャスな空間が広がっているなという印象。竹をぜいたくにあしらったパビリオンが私のお気に入りです」と頬を緩めた。トークセッションでは、バレンタインデーが近づいていること