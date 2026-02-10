岡山市長の会見岡山市役所 岡山市が10日、2026年度の当初予算案を発表しました。子育てや教育に力を入れつつ、まちの活性化を進めます。 （岡山市／大森雅夫 市長）「市民の皆さんの生活をよりよくするとともに、わくわくした気持ちをみんなが持てるようにしていきたい」 岡山市の2026年度当初予算案は一般会計の総額で約4299億円です。2025年度から206億円増えて10年連続で過去最大となりました。 子育てや