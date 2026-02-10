東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 27183.15（+155.99+0.58%） 中国上海総合指数 4128.38（+5.29+0.13%） 台湾加権指数 33072.97（+668.35+2.06%） 韓国総合株価指数 5301.69（+3.65+0.07%） 豪ＡＳＸ２００指数 8867.36（-2.74-0.03%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84200.06（+134.31+0.16%） １０日のアジア株は総じて上昇。ハイテク株を中心に前日の米国株が上昇したことで、ア