無免許で車を運転し、衝突事故をおこしてそのまま逃げたとして、高知県警は2月10日、高知市の78歳の男をひき逃げなどの疑いで逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、高知市神田の無職・原俊仁容疑者（78歳）です。警察によりますと、原容疑者は去年11月29日午前8時45分ごろ、高知市小石木町の市道で無免許で軽自動車を運転。交差点に侵入し、左から直進して来た普通自動車と衝突し、そのまま現場から逃走したひき逃げ