＜2026年2月9日（月）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スキージャンプ男子ノーマルヒル ＠プレダッツォ・スキージャンプスタジアム＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間9日、 スキージャンプ男子ノーマルヒルが行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール）が銅メダルを獲得した。 二階堂はオリンピック初出場での表彰台となり、日本勢は2大会連続のメダル獲得という快挙を成し遂げた。 1回目の