元大相撲小結孝乃富士で、元プロレスラーの安田忠夫さんが１０日までに死去したことが関係者の話で分かった。６２歳。詳しい死因は不明。かつて所属した新日本プロレスも公式ホームページで発表し、「謹んで、安田忠夫さんのご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。安田さんは大相撲廃業後、１９９３年に新日本に入門し、９４年２月に馳浩戦でプロレスデビュー。師匠であるアントニオ猪木の手ほどきで総合格闘技にも挑戦し、２０