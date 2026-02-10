ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ・男子個人ＮＨで銅メダルに輝いた二階堂は、今季Ｗ杯で表彰台の「常連」となっており、そこで得た自信を持ったまま飛んでいたように見えた。今大会のジャンプ台は斜面が緩やかで、飛び出す際にしっかりと力を伝えなければ飛躍の高さが出ない。二階堂は、これまでよりも助走のポジションを低く保ち、適切な力を与えて飛び出していた。昨年までの飛び方では対応できず、距離を伸