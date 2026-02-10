東京・墨田区の住宅で91歳の母親の首を絞めて殺害した疑いで、会社役員の男が逮捕されました。仲野好洋容疑者（62）は2025年12月、墨田区八広の住宅で当時91歳の母親の首を絞めて殺害した疑いが持たれています。仲野容疑者の姉が居間で倒れている母親を見つけ、110番通報しました。警視庁によりますと、仲野容疑者は役員を務める工場の経営をめぐって精神的に追い詰められていたとみられ、警視庁の調べに対し、「自分がやった可能