三重県鈴鹿市の住宅で火事があり、1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】焼け跡から1人の遺体見つかる 一人暮らしの94歳女性か 三重･鈴鹿市で住宅火災 火事があったのは、鈴鹿市国府町の木造平屋建ての住宅で、警察などによりますと、きょう午前11時半ごろ、近くに住む人から「建物の中から煙が見える」などと消防に通報がありました。 焼け跡から1人の遺体が見つかる 一人暮らしの94歳女性か 火は約2時間半後に消し止め