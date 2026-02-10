株式会社NTTドコモ（以下ドコモ）は、2月10日、福岡大学附属大濠高校男子バスケットボール部「TROJANS」と、ドコモが提供するサービス「NBA docomo」におけるコンテンツパートナーシップ契約を締結したことを発表した。 今回のパートナーシップでは、福大大濠の部室など校内で「NBA docomo」を視聴できる環境を整え、選手たちが日常的にNBAに触れる機会を創出するほか、福大大濠の選手