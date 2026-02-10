湘南ベルマーレは10日、GKポープ・ウィリアム(31)がベルギー2部のベールスホットに期限付き移籍することが決まったと発表した。移籍期間は今年6月30日までとなっている。ポープは昨年7月、横浜FMから湘南に加入。J1リーグ戦7試合に出場していた。ベールスホットには元日本代表MF原口元気とMF倍井謙も所属しており、3人目の日本人選手となる。ポープはクラブを通じて「この度、ベルギー2部のK.ベールスホットV.A.に期限付き移