水戸ホーリーホックは10日、昨季限りでヴァンフォーレ甲府を退団していたFWマテウス・レイリア(31)が加入することが決まったと発表した。ブラジル出身のレイリアは2021年夏、カターレ富山に加入し、24年までの3年半でJ3リーグ通算81試合17得点を記録。昨季は甲府でプレーし、J2リーグ戦31試合2得点の成績を残していた。レイリアは水戸を通じて「水戸ホーリーホックでこの新しい挑戦をスタートできることを大変光栄に思います