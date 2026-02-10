「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダー（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4TS204S（パナソニック）2位AQUOS ブルーレイ2B-C10GW1（シャープ）3位AQUOS ブルーレイ2B-C20GW1（シャープ）4位Blu-ray DIGADMR-2W103（パナソニック）5位全自動DIGADMR-2X203（パナソニック）6位Blu-ray DIGADMR-2W203（パナソニック）7位4Kチ