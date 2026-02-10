BLACKPINKのLISA（リサ）が自身のInstagramを更新。長野・白馬でスノーボードを楽しむ姿を投稿し、注目を集めている。 【写真】BLACKPINKリサ、スノーウェアでカツカレーを楽しむ（6枚目）／雪景色に黒ビキニで佇む姿 ■BLACKPINKリサ、ゲレンデを闊歩し無邪気な笑顔を見せた 先日、長野の雪景色の中で撮影したビキニ姿のオフショットが話題を呼んだリサ。 今回の投稿では、「（スノーボー