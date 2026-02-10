日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 12748( 12087) 6月限 572(72) TOPIX先物 3月限 10672( 10672) 日経225ミニ 2月限5756(5756) 3月限188001(18800