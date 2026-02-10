日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万円コール 取引高(立会内) 楽天証券 428( 340) ABNクリアリン証券 331( 331) SBI証券 615( 287) BNPパリバ証券 1484( 134)