日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 4507(1177) SBI証券 2181( 575) BNPパリバ証券 1069( 569) 楽天証券 612( 534)