●今夜は一時本降り あす11日(水・祝)雨は朝まで●今週後半にかけて 次第に春先取りの暖かさに●気温上昇とともに そろそろスギ花粉の飛散に注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう10日(火)の県内は、昼頃から次第に、山間部でも雪ではなく雨が降ったり止んだりの天気に。また、ぐずつく天気となったため気温の上がり方が鈍く、降る雨がとても冷たい雨にもなっています。 上空の寒気は抜けてきており、このあとも雨が雪に変わる