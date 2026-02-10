三重県鈴鹿市で10日、住宅が燃える火事があり、一人暮らしの94歳の女性とみられる遺体が見つかりました。消防などによりますと、鈴鹿市国府町にある木造平屋建ての住宅で、午前11時半ごろ、「家から煙が出ている」と119番通報がありました。駆けつけた消防によって、火が2時間余りで消し止められましたが、焼け跡から性別のわからない1人の遺体が見つかりました。焼けた住宅では、94歳の平井章子さんが1人で暮らしていて、